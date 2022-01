La Pedagnalonga non si ferma, prossima tappa il 24 aprile

La Pedagnalonga si prepara a vivere il nuovo anno con una lunga serie di iniziative che poi culmineranno nell’evento che, da quasi 50 anni, coinvolge l’intera comunità di Borgo Hermada.

“In questa fase stiamo lavorando con massima attenzione anche agli sviluppi della questione Covid-19 e ci stiamo preparando al nostro evento, previsto in calendario per il 24 aprile, con tutte le precauzioni del caso – spiega Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione Pedagnalonga – la prossima sarà l’edizione numero 48 della Pedagnalonga che consiste in una passeggiata naturalistica unita alla storica corsa podistica: siamo consapevoli di avere ancora tanto tempo da qui alla fine di aprile e confidiamo che la situazione dei contagi possa calare al punto da permetterci di svolgere in sicurezza tutte le nostre iniziative anche se siamo consapevoli del particolarissimo periodo storico in cui tutti ci troviamo e siamo sempre molto attenti a quelle che sono le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, dall’Amministrazione e dal buon senso che da quasi mezzo secolo ci accompagna nella nostra tradizione”.

L’Associazione, nel corso di questi ultimi anni, s’è rinnovata ed è diventato un vero e proprio presidio sul territorio visto che sono ormai molte le iniziative che, durante tutto l’anno, portano i volontari della Pedagnalonga a lavorare sul territorio: sono già tre anni che la Pedagnalonga regala l’albero di Natale alla comunità di Borgo Hermada, senza dimenticare la donazione dei buoni acquisto per le famiglie bisognose del territorio e le storiche collaborazioni con varie realtà locali e del mondo della scuola.

“Certo la pandemia di Covid ha influito notevolmente su tutta la nostra attività associativa e, spesso, abbiamo preferito portare avanti le nostre riunioni anche a livello multimediale – aggiunge Sicignano – questo per farci trovare pronti quando ci saranno le condizioni per una vita associativa con qualche restrizione in meno. Allo stesso tempo vogliamo continuare a comunicare con i tanti appassionati che seguono la nostra attività e che partecipano alle nostre iniziative”.

Attualmente sono aperte solo le iscrizioni alle corse podistiche di 21km e di 10km. Fino al 31 gennaio, per entrambe le competizioni, c’è la possibilità di iscriversi a prezzo scontato, poi il prezzo continuerà a crescere fino al giorno dell’evento del 24 aprile. Per la passeggiata enogastronomica le iscrizioni, in questa fase, non sono aperte e gli organizzatori si riservano di valutare l’apertura in base all’evoluzione della situazione sanitaria.