La Questura in campo contro la violenza sulle donne, le iniziative a Latina

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Latina, organizza una serie di eventi nell’ambito della campagna “…questo non è amore”. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e studenti, offrire supporto alle vittime di violenza e promuovere una cultura di rispetto.

Il programma vede tre convegni principali previsti.

Si parte il 21 novembre con l’apertura al Polo Pontino dell’Università “La Sapienza”.

Il 25, Incontro presso l’Istituto “San Benedetto – Einaudi – Mattei”.

Il 26, l’evento conclusivo al Teatro Comunale D’Annunzio, con la partecipazione di scuole superiori e uno stand informativo della Questura.

L’iniziativa mira a fornire strumenti di tutela, agevolare il contatto con operatori specializzati e coinvolgere la comunità nella prevenzione della violenza di genere. Parteciperanno rappresentanti della Questura, esperti della Procura, la Garante dell’Infanzia e centri antiviolenza come Donna Lilith.

Un’occasione per rafforzare l’impegno contro la violenza e promuovere il superamento di stereotipi e pregiudizi.