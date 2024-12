La Serie A di Beach Soccer torna a Terracina: ufficiale la tappa 2025

Dopo sette anni di assenza, il grande beach soccer italiano torna a fare tappa sulle spiagge di Terracina. Era il 2017 quando la città ospitò per l’ultima volta il prestigioso circuito, in occasione della Coppa Italia e della finale del campionato europeo. Ora, con entusiasmo rinnovato, Terracina si prepara ad accogliere nuovamente i protagonisti di uno degli sport estivi più spettacolari.

Un ruolo decisivo in questo ritorno è stato svolto dall’amministrazione comunale, che ha sposato sin dal primo momento il progetto, credendo nel valore dell’evento per la città e per la sua comunità.

Terracina, già storica protagonista nel panorama del beach soccer, si conferma una piazza di riferimento per questo sport, con una tradizione che promette di accendere la passione di tifosi e appassionati.