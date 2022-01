La Top Volley Cisterna torna in campo dopo lo stop per il Covid

La Top Volley Cisterna torna in capo, dopo giorni di stop per positività dei giocatori, per l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.

Si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley incontra la Gioiella Prisma Taranto, che nella gara di andata in terra pugliese, si è imposta per 3-1.

La gara contro la Gioiella Prisma Taranto è valida per l’undicesima giornata del girone di ritorno: in classifica i pontini sono attualmente decimi in classifica con 14 punti, mentre i pugliesi occupano una posizione in più con 15 punti.

Domenica 23 gennaio alle 15.30 la Top Volley Cisterna sarà impegnata in casa contro la Gioiella Prisma Taranto, match valido per l’undicesima giornata di ritorno.

I precedenti tra le due squadre sono 15 con 6 successi della formazione pontina e 9 per i pugliesi.

Tre gli ex di turno tutti schierati con la Gioiella Prisma Taranto: lo schiacciatore Luigi Randazzo che ha giocato a Cisterna nella stagione 2020/2021; Giulio Sabbi in forza alla Top Volley per il campionato 2020/2021 e coach Vincenzo Di Pinto, che ha allenato i pontini nella stagione 2017/2018. Il match verrà arbitrato da Cesare Stefano e Brancati Rocco.

La partita tra Top Volley Cisterna e Gioiella Prisma Taranto verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15.30.