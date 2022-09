La Top Volley domina nel primo test match della stagione

Ad un mese dall’inizio della preparazione torna in campo la Top Volley in un allenamento congiunto che l’ha vista sfidare gli atleti della Maury’s Com Cavi Tuscania. Amichevole che è servita a Coach Soli per valutare i risultati dei primi carichi di lavoro dopo il primo mese di allenamento. Il primo set viene dominato dai padroni di casa ed il parziale al Palasport di Via delle Provincie si conclude per 25-18, subito in evidenza l’opposto Peter Dirlic che ha confermato il progresso fisico-tecnico, che nella passata stagione gli ha permesso di ritagliarsi spazi importanti nei match di Superlega. Non da meno l’esordio del connazionale Sedlacek che da posto quattro mette a terra preziosi palloni serviti da capitan Baranowicz. Per il Tuscania prestazione stimolante dell’ex Top Volley, Onwelo, che alterna attacchi da posto 2 dove trova di fronte il muro di Aidan Zingel. Secondo parziale Cisterna si porta avanti grazie alle giocate del nuovo arrivato Gutierrez che mette a segno due pipe. Tuscania si rifà sotto nel finale del set agganciando i pontini sul 23-23, Catania recupera una palla vagante riuscendo a servire Baranowiz, palla veloce per Rossi che da posto tre chiude il set 25-23. Partenza terzo set in perfetto equilibrio, Stamegna trova il punto del 4-4. Onwelo mura Gutierrez facendo segnare il primo vantaggio per gli ospiti sul tabellone del Palasport, 5-6. Coach Soli continua con il sestetto di partenza e ritorna in vantaggio con il gigante australiano, 17-12. Il coach pontino richiama in panchina Baranowicz e Dirlic lasciando spazio a Mattei e Zanni. Gutierrez si sposta in posto quattro e mette a terra una serie di palle veloci segnando sul tabellino 3 punti che permettono ai padroni di casa di portarsi sul 22-18. Corrado servito da Leoni butta la palla in tribuna, 25-19. Squadre pronte per il quarto set, coach Soli prova soluzioni alternative lasciando in campo Zanni e Mattei, torna in campo Dirlic, fuori Zingel. I bianco blu prendono subito il largo con il vantaggio massimo di più sette, 11-4. Il Tuscania riprende ritmo e trova punti importanti con Licitra e Menchetti che mettono palla a terra con attacchi da posto due e quattro, 13-13. Chiude i giochi Rossi, 17-15.

Sono arrivate le parole di Coach Fabio Soli, che è rimasto soddisfatto della condizione e dell’approccio della propria squadra:

“Approfittiamo di questi momenti per vedere la squadra in campo. Dobbiamo giocare, mettere un sestetto in campo e capire dove possiamo migliorare. Capire a quale parte del gioco possiamo fare affidamento. Stiamo facendo grandi volumi di carico di lavoro soprattutto sul lato fisico. Durante la settimana non abbiamo modo di testarci in allenamento, queste amichevoli sono ben volute e preziose per avere importanti indicazioni. C’è tanto tempo e tanto lavoro da fare. La nostra pallavolo dovrà essere subito di alto livello per compete con gli avversari già dalle prime partite di campionato, dove ci troveremo di fronte squadre più o meno del nostro livello e dobbiamo muore da subito la classifica”.

Ha commentato il match anche il giocatore pontino Michele Baranowicz: “Questa è la prima occasione per stare in campo tutti insieme. Con l’arrivo di Gutierrez stiamo al completo e il test di oggi ci ha permesso di cercare quel giusto feeling testando le cose che abbiamo provato in allenamento. Abbiamo fatto molto lavoro fisico, in partita abbiamo iniziato a fare anche tecnica e tattica”.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Maury’s Com Cavi Tuscania: 4-0 (25-18; 25-23; 25-19; 17-15)

Top Volley Cisterna: Zingel 9, Catania (L), Sedlacek 18, Zanni, Mattei 3, Dirlic 18, Rossi 9, Baranowicz, Guiterrez 17. All.: Soli.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 9, Leoni 1, Festi 6, Ruffo, Menchetti 2, Cipolloni, Sorgente (L), Sacripanti, Corrado 16, Aprile 8, Onwelo 10, Quadraroli (L), Licitra, Borzacconi. All.: Passaro

Note:

Top Volley Cisterna: ace 7, err.batt. 17, ric.prf. 39%, att. 55%, muri 10.

Maury’s Com Cavi Tuscania: ace 3, err.batt. 18, ric.prf. 32%, att. 46%, muri 5.