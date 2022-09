Terzo Premio Invictus a Cisterna, il gran finale nella corte di Palazzo Caetani

Oggi alle alle 18.30, nella corte del Palazzo Caetani a Cisterna di Latina, gran finale della terza edizione di Invictus, il Premio Letterario Sportivo. Evento curato dalla casa editrice Lab DFG, con il Patrocinio del Comune di Cisterna, la Fondazione Roffredo Caetani, le Regioni Lazio e Piemonte, dove in occasione del Salone del Libro di Torino è stata presentata la cinquina dei finalisti: “Un connubio tra sport e cultura, che mette la nostra città in vetrina nazionale, con le nostre bellezze, come la location di Palazzo Caetani“. Lo dicono all’unisono il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Innamorato e il primo cittadino Valentino Mantini.

Cinquina finalista

I libri in lizza sono Roger Federer è esistito davvero di Emanuele Atturo, Libero di Sognare scritto dal campione di Milan e Nazionale Franco Baresi, C’era una volta San Siro di Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto Facchetti, bandiera dell’Inter e della Nazionale, Il Potere della vittoria di Moris Gasparri e il Diamante è per Sempre di Mario Salvini. Cinque riconoscimenti: il Premio Invictus Città di Cisterna di Latina; il Premio Grandi Lettori; le due menzioni speciali Premio Guerin Sportivo, Lab DFG e novità della terza edizione, la menzione Extra Invictus: “La letteratura sportiva – commenta il giornalista e autore Federico Pasquali – non è da serie B, come è stata vista in passato. Lo dimostra Invictus e lo spessore dei libri in concorso. Vi hanno preso parte sia i grandi autori che i più giovani, appassionati di sport e dei valori che trasmette. E poi c’è un montepremi importante”. Oltre 200 i libri attentamente valutati dalla giuria, guidata dal campione olimpico di canottaggio Davide Tizzano e composta da altri campioni, dirigenti e giornalisti sportivi: “Siamo sulla strada giusta, in queste edizioni ottimi autori si sono succeduti sul palco ed anche la cinquina dei finalisti di quest’anno è molto interessante“.