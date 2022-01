La Top Volley si fa rimontare, sconfitta in casa da Verona

Match determinante per Cisterna e Verona che si affrontano al Palasport di Via delle Provincie nel recupero della terza giornata di ritorno campionato di SuperLega Credem Banca. La Top Volley prova a portare il match dalla sua, partendo bene nel primo set, ma poi si fa rimontare, finisce 3-1 per Verona.

Starting six+1 per Cisterna con la coppia di centrali Zingel-Wiltenburg, nel reparto schiacciatori confermati Maar e Raffaelli, capitan Baranowicz in regia, opposto Petar Dirlic e Cavaccini libero. Stoytchev risponde con Mozic, Cortesia, Raphael, Asparuhov, Jensen, Zanotti e Bonami libero. Un primo set punto a punto nella parte iniziale in evidenza Marr tra i bianco blu e Mozic tra gli scaligeri, 8-8. Troppi errori per Cisterna che lascia scappare gli avversari con Mozic in battuta, Verona prende il largo, 14-11, coach Soli chiede time out. Fuori Dirlic dentro Saadat ed è proprio l’opposto iraniano a riportare Cisterna a meno uno dagli avversari, 16-15. Verona riprende il largo fino al 20-17, poi un super Baranowicz trascina i suoi fino al 24-23, Dirlic chiude con un ace, Cisterna avanti 1-0.

Verona pronta a reagire a si porta di nuovo avanti nel secondo set con il solito Mozic, 6-3. I padroni di casa non stanno a guardare e Baranowicz trova gli spazi giusti per liberare Rinaldi prima e Maar dopo riducendo lo svantaggio, 13-11. Verona mantiene le distanze e Soli prova la carta Bossi che va subito a segno, poi Zingel mura Jensen, 18-17 per gli ospiti. Zingel continua a replicare su Jensen, muro, Cisterna è a meno uno, 21-20, troppi errori per Cisterna, Verona si aggiudica il secondo set, 25-20.

Terzo set punto a punto, la Top Volley cerca ordine e mette palla a terra con Dirlic e Maar, poi l’errore di Mozic per il vantaggio bianco blu, 8-7. Petar Dirlic continua a macinare punti e mette la palla a terra nel massimo vantaggio, 14-11. Gli ospiti non stanno a guardare e dopo il pareggio di Cortesia, trovano anche il vantaggio con Jensen, 15-14. Ace di Rinaldi e poi Maar da posto quattro, la Top Volley è di nuovo avanti 17-15. Nel finale Verona trova lo spunto giusto per portarsi avanti 23-21 con Mozic. Dirlic annulla la prima palla set, ma Jensen non sbagli sull’attacco successivo e chiude 25-23.

Nel quarto set i ragazzi di coach Soli partono bene e mantengono le distanze dagli avversari, Maar mura Jensen, 12-9. Nuovo black-out per i pontini, Mozic e Asparuhov ne approfittano, 15-15. Nel finale di set Verona è più ordinata e Raphael insite su Jensen che riesce a mettere palla a terra in più occasioni, 25-21 e i veneti portano a casa l’intera posta in palio.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Verona Volley: 1-3 (25-23; 20-25; 23-25; 21-25)

Top Volley Cisterna: Zingel 6, Cavaccini (L), Saadat 1, Wiltenburg 1, Giani (ne), Maar 19, Rinaldi 10, Dirlic 16, Picchio ne, Bossi 3, Baranowicz 2, Raffaelli 5. All.: Fabio Soli.

Verona Volley: Aguenier; Cortesia 11; Magalini (ne); Raphael 1; Asparuhov 15; Mozic 23; Nikolic (ne); Jensen 13; Spirito; Quafarena (ne); Wounembaina (ne); Zanotti 6; Donati (L); Bonami (L). All.: Radostin Stoytchev.

Note:

Top Volley Cisterna: ace 6, err.batt. 10, ric.prf. 33%, att. 41%, muri 7.

Verona Volley: ace 4, err.batt. 17, ric.prf. 30%, att. 47%, muri 10.

Mvp: Asparuhov Asparuh (Verona Volley)