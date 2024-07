La via Appia Antica è diventata patrimonio UNESCO

La Via Appia, conosciuta come la Regina Viarum, è stata recentemente riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco. Questo storico percorso, iniziato nel 312 a.C., collega Roma a Brindisi passando per diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.

Nel Lazio, la Via Appia attraversa anche la provincia di Latina, dove tocca città come Terracina e Fondi. Terracina è uno dei punti chiave in cui la strada scende dalla montagna attraverso la Pianura Pontina e procede verso sud. Fondi, un’altra tappa significativa, testimonia l’importanza storica e archeologica della Via Appia in questa regione.

La recente iscrizione dell’Appia nella lista Unesco non solo celebra la sua importanza storica ma offre anche nuove opportunità di valorizzazione e sviluppo turistico per le aree attraversate, inclusa la provincia di Latina. Questo riconoscimento potrebbe portare benefici economici significativi e promuovere una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale lungo questo antico percorso.