La Virtus volley Latina combatte il coronavirus a colpi di challange

In questo momento così delicato per via dell’emergenza coronavirus, la Virtus volley Latina ha pensato di lanciare delle challange per tutti i propri atleti. Riservata agli atleti del mini volley è la Virtus volley Latina Design, dove i piccoli dovranno fare un disegno a piacere sulla pallavolo.

I disegni saranno poi pubblicati sui social Facebook e Instagram e i primi tre che riceveranno più “mi piace” avranno un premio. Il disegno invece classificatosi primo in assoluto, sarà stampato sulle t-shirt della prossima stagione 2020/2021. Per gli atleti più grandi, è stata lanciata invece la Virtus volley Latina Slogan: gli atleti dovranno creare uno slogan sul tema della pallavolo. Gli slogan verranno pubblicati anch’essi sui social della società. I primi tre classificati riceveranno un premio e il migliore sarà il motto per la stagione agonistica 2020/2021.

La scadenza di questa iniziativa è prevista per l’1 maggio 2020. Sarà possibile osservare e votare con un “mi piace” i disegni e gli slogan sulle pagine Facebook ed Instagram ufficiali della Virtus volley Latina. Un’altra bella iniziativa messa in atto dalla società è stata la realizzazione di un album di figurine di tutti gli atleti, il cui ricavato verrà poi devoluto in beneficienza. Lo scopo è quello che la stagione agonistica 2019/2020 non sia ricordata dagli atleti come quella del “lockdown”, ma quella della possibilità di “vedersi” su una figurina da attaccare ad un album e incollare il volto dei propri compagni accanto al proprio.