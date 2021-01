L’Assessora Simona Lepori a colloquio con il Sindaco Coletta

Questa mattina l’Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori ha avuto un colloquio con il Sindaco Damiano Coletta che le ha rinnovato la massima fiducia, anche a nome di tutta la Giunta comunale. «Non c’è mai stato alcun dubbio – dichiara il Sindaco – né da parte mia, né da parte degli altri componenti di questa Amministrazione, sull’integrità morale dell’Assessora Lepori che gode della nostra stima.Confidiamo tutti che sarà in grado di dimostrare di aver sempre agito correttamente e andiamo avanti senza indugi, come sempre pensando al bene della città».

«Non chiedo di essere accusata né di essere assolta da alcun tribunale politico cittadino – ha osservato l’Assessora Lepori –. Posso solo dire che a fine mese ci sarà l’incontro nell’ambito del quale verrà effettuato il tentativo di conciliazione, come è prassi in simili vicende. Quella è l’unica sede in cui si valuterà se l’azienda da me rappresentata ha applicato dei comportamenti contrari alle norme di legge ed eventualmente la gravità degli stessi. Non ci sono altri tribunali autorizzati a farlo, chiedo rispetto e soprattutto chiedo che chiunque altro non sia deputato a giudicare, si astenga dal farlo».