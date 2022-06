L’associazione Infiorata Città di Aprilia protagonista a Pietra Ligure

Lo scorso fine settimana l’assessore alle attività produttive Alessandro D’Alessandro, ha accompagnato in quel di Pietra Ligure l’associazione Infiorata Città di Aprilia per partecipare all’evento “Pietra Ligure in fiore” del 27-28-29 Maggio.

Una manifestazione importante a livello europeo alla quale hanno preso parte più di ottocento maestri infioratori provenienti da oltre quaranta città italiane, europee e dall’Argentina. Il gruppo apriliano, desideroso di ospitare Infioritalia ed i suoi maestri, in occasione del suo ventennale, nella tappa di “Aprilia in Fiore” che si terrà il 16 e 17 luglio, ha realizzato un tappeto floreale raffigurante il volto della Venere del Botticelli. La scelta è dettata dalla necessità di voler far emergere la bellezza come fonte di rinascita. “Importante e significativo l’impegno di tutti i partecipanti, ha sottolineato l’assessore D’Alessandro, che hanno lavorato sui propri quadri, sotto un torrido sole che ci ha accompagnati durante le dodici ore di lavoro, scegliendo la bellezza come resilienza! Ancor più emozionante vedere i passanti che si sono lasciati coinvolgere, posando qualche fiore sul quadro, partecipando loro stessi alla bellezza, facendosi testimoni di quell’amore inteso come pura energia vivificatrice, grande forza motrice della natura. Complimenti di vero cuore a tutti”.

L’associazione Infiorata Città di Aprilia da appuntamento all’evento “Aprilia in Fiore” che si terrà il 16 e 17 luglio 2022.