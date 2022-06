Pisterzo, 35 ettari di vegetazione andati a fuoco nella giornata di domenica

Un grosso incendio estivo ha divorato 35 ettari di vegetazione nella località di Pisterzo, nel comune di Prossedi. Una domenica di fuoco è il caso di dire, con il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina impegnato per ore. Dopo il primo sopralluogo, la squadra operativa ordinaria dei Vigili del Fuoco di Latina hanno constatato una zona impervia, dove si era sviluppato il rogo. Sono stati così immediatamente attivati i mezzi aerei. Poco dopo sul posto, coordinati da un Dos VVF, si sono portati 3 canadair della flotta antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e due elicotteri della regione Lazio. Velivoli supportati via terra anche da volontari di Protezione Civile. Nonostante il pronto intervento però, la velocità di propagazione delle fiamme ha devastato l’area, pur non coinvolgendo persone, animali o cose.