Latina, 16enne portato in comunità: stalkerizzava la ex di 17 anni

Un 16enne è finito in una comunità di Roma, oggi, perché stalkerizzava la ex fidanzata di un anno più grande. A portarcelo, gli agenti della questura di Latina: i reati contestati al giovane sono atti persecutori e, in concorso con un’altra persona nota, di lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato eseguito in ottemperanza alla misura cautelare emessa ieri dal Tribunale per i Minorenni di Roma.

“A causa dell’atteggiamento ostile e intimidatorio che il ragazzo riservava alla fidanzata – si legge in una nota – la giovane aveva deciso di interrompere il rapporto e, da quel momento, iniziava una serie di continue telefonate e messaggi tramite i social Whatsapp e Facebook, contenenti minacce e vessazioni fino ad arrivare ad organizzare una “imboscata” concretizzatasi con un’aggressione fisica, consumata in concorso con altra persona e avvenuta all’interno di una pizzeria di questo centro cittadino, a seguito della quale la ragazza riportava lesioni giudicate guaribili in 15 giorni”.