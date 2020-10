Cisterna di Latina piange il giovane Angelo Mattoccia: è lui la vittima dell’incidente che si è verificato questa mattina a Sabaudia.

Il giovane era in auto con un collega di lavoro e, purtroppo, hanno impattato con l’auto, lungo la Migliaar 53, contro un furgoncino che svoltava in Via Segreta.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in queste ore: Cisterna è sconvolta e addolorata per la perdita di questo suo giovane concittadino.