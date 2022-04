Latina, 24 nuovi alloggi Ater in via Selene

Nuovo cantiere per la costruzione di 24 alloggi destinati a categorie speciali in via Selene, Porta Nord, a Latina.

Alla cerimonia di apertura erano presenti l’assessore regionale Massimiliano Valeriani, il sindaco di Latina Damiano Coletta a fare gli onori di casa il presidente di Ater Latina, Marco Fioravante.

Erano presenti anche i consiglieri regionali Enrico Forte, Salvatore La Penna, e Gaia Pernarella.

Scheda dell’intervento Porta Nord Latina.

Ubicazione:

Latina, via Selene Porta Nord

Progetto.

Architetto Pietro Cefaly.

Alloggi totali 24 di cui 16 di 45 metri quadrati, 8 di 60 metri quadrati distribuiti in 4 piani, per una volumetria totale di 5.422 mq. Area libera destinata a parcheggio con messa a dimora di alberi.

Risparmio energetico con uso di pompe di calore autonome collegate a pannelli fotovoltaici, pareti e infissi isolati e performanti. Classe energetica A

Investimento: 3.581 mil