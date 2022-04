Terracina, centri anziani: in arrivo i primi contributi dalla Regione

Firmata dal Comune di Terracina la determina dirigenziale con la quale vengono erogati i primi 19.200 euro per i tre progetti dei centri sociali anziani ‘Centro Storico’, ‘Borgo Hermada’ e ‘Gli Anziani’, che sono stati giudicati meritevoli del contributo regionale nell’ambito dell’iniziativa “Lazio per la Terza Età”.

Il contributo complessivo è di 24mila euro e la cifra residua verrà erogata dalla Regione al compimento dei tre progetti. Ne dà notizia l’assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco Patrizio Avelli, il quale sottolinea: “L’importanza del contributo per iniziative che consentono ai nostri anziani di realizzare attività ricreative e culturali che arricchiscono la nostra comunità. L’apporto di questi concittadini allo sviluppo sociale del territorio è prezioso e modello per tutte le generazioni di partecipazione attiva alla vita della città. A loro va anche il mio apprezzamento per la capacità progettuale delle iniziative che concepiscono e realizzano”.