Latina, a luglio e agosto aumentano i controlli su strada

A luglio e agosto ci saranno più pattuglie della Polizia stradale in giro per la provincia. Controlli su merci e passeggeri, ma anche autovelox e telelaser contro l’eccesso di velocità e street control (che verifica lo stato assicurativo dei mezzi in tempo reale).

Pontina, Appia, Monti Lepini e Flacca saranno le strade più controllate, di giorno e di notte, con pattuglie motomontate e in auto. Particolare attenzione ci sarà sul litorale: da Nettuno al Circeo e nella tratta Terracina-Formia.

La polizia stradale però fa anche alcune raccomandazioni: “Evitare di bere alcolici; rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini; prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici; evitare (laddove sia possibile) di mettersi in auto durante le ore più calde della giornata, bere acqua durante il viaggio per idratarsi, così da evitare i “colpi di calore”.

Come sempre, la Sezione Polizia Stradale di Latina ribadisce che, per qualsiasi dubbio in merito alle disposizioni del Codice della Strada o per qualsivoglia suggerimento inerente la guida e/o i veicoli, il personale dipendente è a disposizione degli utenti 24 ore su 24 al numero di telefono 0773-26081.