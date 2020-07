Un violento scontro tra una Seicento e una moto, intorno alle 12, si è verificato a Priverno. Due i feriti: una ragazza di 28 anni che era alla guida dell’utilitaria, che ha riportato contusioni, e il centauro, un 37enne di origini marocchine che è invece più grave. Dopo l’impatto la moto è finita in una cunetta: l’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Roma, al San Camillo. Traffico in tilt nella zona. Sul posto i carabinieri e la protezione civile.