Latina: Abc avvia la pulizia sul lungomare, ma per Miele e Carnevale non basterà

Da oggi, 29 maggio, secondo l’ordinanza comunale, è possibile fermarsi in spiaggia. Il maltempo non ha aiutato chi voleva godere di qualche ora di sole dopo lo stop per il coronavirus, intanto però l’azienda Abc ha avviato tutti i servizi necessari per la pulizia del lungomare.

L’Azienda mediante l’utilizzo di mezzi specifici, meccanici e manuali, già da diverse settimane, ha potenziato le attività di pulizia e spazzamento di strade, marciapiedi, panchine, fontane e aree cassonetti, svolgendo anche il servizio di sbancamento della carreggiata e degli accessi agli arenili dalla sabbia depositatasi durante l’inverno.

La pulizia delle spiagge, in particolare, durante l’intera stagione sarà effettuata impiegando attrezzature idonee alla rimozione dei materiali depositati sulla battigia e sull’arenile, in grado di limitare l’asportazione di sabbia e lasciare sulla spiaggia vegetazione algale e detriti naturali. Su tutto il litorale sono disponibili i cestini per i rifiuti in numero adeguato alla presenza dei bagnanti e sono presenti anche contenitori per la raccolta differenziata che vengono regolarmente svuotati da ABbc Latina. Per tutte le attività commerciali è attivo anche il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Le attività si svolgeranno regolarmente per tutto il periodo estivo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 indicate dal Governo.

Si ricorda agli utenti che da lunedì primo giugno 2020, il servizio del Centro di raccolta di via Massaro è operativo con orario estivo: tutti i giorni dalle 9 alle 13. Il Centro sarà aperto anche martedì 2 giugno.

Non basterà questo, hanno pensato i consiglieri di opposizione Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale: “La situazione sul lungomare di Latina è la stessa di sempre da quattro anni a questa parte: abbandono, degrado e incuria.

Le passerelle per la discesa al mare sono in più tratti rotte e non sono state sistemate. L’erba è incolta e non sappiamo quando e come sarà tagliata. La stessa pulizia della spiaggia non c’è: l’azienda speciale Abc inizierà questo servizio solo a partire dal prossimo 1 giugno, quindi dopo la riapertura ufficiale della stagione. Per non parlare dei cassonetti dell’immondizia, stracolmi e sporchi e pericolosi per l’incolumità delle persone.

Inoltre, a quanto abbiamo appreso negli ultimi giorni, l’azienda affronterà la stagione con appena 6 lavoratori in più rispetto all’organico attuale. Negli anni passati erano tre volte tanto. Come sarà possibile garantire un servizio di livello accettabile con un terzo della forza lavoro?”.