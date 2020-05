Latina, furto di rifiuti ingombranti: arrestati due dipendenti di Abc

Arrestati 2 dipendenti dell’azienda Abc per furto aggravato in concorso. I carabinieri di Latina hanno indagato su una serie di sparizioni di rifiuti ingombranti arrivando alla conclusione che sarebbero stato trafugati proprio dai due lavoratori.

Entrambi di Latina, 53 anni uno e 64 l’altro, sono stati sorpresi in flagranza di reato. I militari hanno infatti effettuato specifici servizi di osservazione e pedinamento documentando come, nel corso dell’orario di lavoro, sottraevano rifiuti pericolosi e non pericolosi (frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici vari, suppellettili, ecc.). Li avrebbero prelevati all’interno della ditta Abc o nel corso del turno di servizio dai cassonetti comunali depositandoli in un piazzale all’interno di un’area, nel comune di Latina, nella loro disponibilità.

Questa mattina il terreno e il materiale stoccato sono stati sequestrati. I pezzi di proprietà di Abc sarebbero stati poi rigenerati e reimmessi nel mercato. Sono stati denunciati anche i titolari del contratto di locazione per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I due arrestati si trovano ora ai domiciliari.