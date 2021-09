Latina, ABC: raccolta “Porta a Porta” in Q4, Q5, Podgora e Piave

L’Azienda per i Beni Comuni e il Comune di Latina danno il via all’estensione su tutto il territorio comunale del nuovo servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta”. Si riparte dai quartieri Nuova Latina e Nascosa e dai Borghi Podgora e Piave.

Il censimento delle utenze e la distribuzione dei kit di contenitori e sacchi, prenderanno il via lunedì 6 settembre.

Il sistema di raccolta prevede l’esposizione del proprio contenitore fronte strada e il censimento consentirà di avere un database georeferenziato di ogni singolo punto di produzione dei rifiuti, utenze domestiche e utenze non domestiche. Questa fase di lavoro permetterà anche una verifica puntuale delle eventuali problematiche, al fine di poter predisporre i necessari adeguamenti.

I cassonetti stradali saranno progressivamente rimossi, contestualmente sono previsti servizi mirati di pulizia, controllo e sanzione per eventuali abbandoni.

Il nuovo servizio è strutturato per diverse tipologie di utenze tenendo conto della produzione di rifiuti e delle caratteristiche urbanistiche del territorio.

Saranno distribuiti circa 10mila kit, consegnati direttamente alle singole utenze. La consegna richiede la lettura dei codici univoci dei contenitori e il relativo abbinamento all’utenza, funzionale alla gestione dei conferimenti e alla futura applicazione della tariffa puntuale.

Il kit per le utenze domestiche in area extraurbana si distingue per la consegna di piccoli carrellati da 120 litri.

La distribuzione prevede visite dirette con il passaggio degli operatori casa per casa.

Chi non viene trovato a casa, riceverà un avviso di mancata consegna con le indicazioni per il ritiro dei kit.

Per la prima volta in Italia tutti i mastelli da esposizione, grazie alla collaborazione con Sartori Ambiente, sono realizzati con un manico in versione Protect, cioè additivato con ioni di rame e zinco in grado di inibire la crescita di microrganismi sulle superfici.

Sarà potenziato il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio su appuntamento, la prenotazione avviene chiamando il numero verde, e l’esposizione deve avvenire nel giorno concordato, fronte strada della propria abitazione. In alternativa, le utenze domestiche possono consegnare autonomamente gli ingombranti presso i Centri di Raccolta di via Bassianese e di via Massaro, oppure presso le Isole Ecologiche Itineranti che con cadenza settimanale sono presenti in aree diverse del territorio comunale (calendario disponibile sul sito aziendale www.abclatina.it).

Molto utilizzato anche il nuovo sito istituzionale ABC (www.abclatina.it) rinnovato con tutte le informazioni necessarie sui kit e su come usarli. Per le informazioni è disponibile il numero verde 800751463 e la pagina Facebook aziendale.

Sono previsti, inoltre, incontri pubblici e assemblee in live stream sui social del Comune e di ABC.