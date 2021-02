Latina, aggredita l’inquilina morosa: arrestati

LATINA – Sono stati tratti in arresto un 66enne insieme alla sua compagna 61enne, che hanno fatto irruzione in un appartamento, aggredendo l’inquilina morosa.

I due sono stati accusati di violazione di domicilio, minacce, rapina e lesioni personali. Questo quanto accaduto in un appartamento alla periferia del capoluogo pontino.

L’uomo, proprietario dell’abitazione, ha fatto irruzione, insieme alla compagna, aggredendo l’affittuaria 21enne, accusata di non avere pagato l’affitto.

Svegliata dal rumore della porta che si apriva la giovane, si è trovata di fronte il padrone di casa con un manganello, ha iniziato a colpirla.

I due le hanno sottratto, inoltre, il telefono cellulare e poi, l’avrebbero trascinata fuori l’abitazione, prendendola per i capelli.

Ovviamente le grida della ragazza hanno fatto sì che i vicini di casa si accorgessero dell’accaduto ed hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

L’uomo, all’arrivo della volante, ha tentato di aggredire i poliziotti, che lo hanno immobilizzato.

Durante i controlli, è stato rinvenuto il manganello, con il quale la ragazza è stata percossa.

La causa dell’aggressione, sarebbe, dopo una prima ricostruzione dei fatti, la morosità della ragazza.

Gli aggressori sono stati arrestati e condotti in carcere. Ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.