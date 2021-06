Latina, aggressione ad infermiera: 54 enne finisce in carcere

La Polizia di Stato di Latina, ha tratto in arresto un 54enne pregiudicato per rapina impropria.

L’uomo, in cura presso il SER.D. dell’ospedale Santa Maria Goretti, lo scorso 24 maggio, venne sorpreso da un’infermiera all’interno di un laboratorio del nosocomio mentre cercava di impossessarsi di un prontuario delle ricette di un medico, in quel momento assente dalla stanza.

La donna tentò di bloccare l’uomo, il quale nel tentativo di liberarsi e fuggire la colpì procurandole lesioni articolari per 20 giorni di prognosi.

Immediatamente individuato e denunciato dalla Squadra Volante e dai colleghi del Posto di Polizia dell’ospedale, su richiesta del PM, il GIP del Tribunale di Latina ha emesso l’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, di conseguenza l’uomo è stato rintracciato, arrestato e condotto in prigione.