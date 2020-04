Latina, aperti per Pasqua vendevano dolci dal retro della pasticceria: scatta la sanzione

Il week end di Pasqua e il giorno di Pasquetta in tantissimi hanno rispettato le disposizioni per arginare i contagi da Covid-19. Qualcuno però, anche a Latina, ha pensato di essere più furbo. Non aveva fatto i conti con i controlli. Due commercianti sono stati sanzionati.

A Latina sabato sera, in una nota pizzeria del centro, invece di provvedere alla consegna a casa della pizza da asporto ordinata, come previsto dal decreto, consegnava le pizze ai clienti direttamente nel negozio. Questo aveva creato una fila di avventori sui marciapiedi in attesa del turno.

Gli agenti della squadra volante sono così intervenuti e è scattata la contravvenzione sia al titolare che ai clienti. Il locale inoltre è stato chiuso per 5 giorni.

Stessa cosa ha fatto il titolare di una pasticceria del capoluogo che, domenica mattina, ha venduto torte e mignon direttamente al pubblico dal retro del locale. Anche qui sanzione salata e chiusura per 5 giorni. Multa anche per i clienti.