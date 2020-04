Cisterna, restano sospesi mercati settimanali e visite al cimitero

I mercati settimanali e le visite al cimitero restano sospese a Cisterna fino al 3 maggio. Il sindaco Mauro Carturan ha prorogato le disposizioni previste per arginare i contagi da Covid-19.

Anche gli uffici comunali continueranno a svolgere il cosiddetto “lavoro agile” con eccezione delle attività essenziali e funzionali dell’ente che richiedono la presenza di personale in servizio, mentre la Cisterna Ambiente continuerà ad occuparsi della pulizia e del decoro del cimitero.

Intanto il primo cittadino la vigilia di Pasqua è tornato a porgere un omaggio ai defunti. Non sono mancati un pensiero e un omaggio floreale per chi riposa nel cimitero di Cisterna nemmeno in queste festività trascorse in quarantena.