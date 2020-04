Latina, approvato il Bilancio dopo un consiglio comunale durato 2 giorni

E’ stato approvato ieri, dopo un consiglio comunale in videoconferenza durato due giorni, il Bilancio del Comune di Latina con 18 voti favorevoli e 11 contrari.

Latina Bene Comune, con l’appoggio dei Partito democratico ha bocciato tutti gli emendamenti proposti dall’opposizione. Emendamenti che prevedevano aiuti alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus e a imprese e start up.

Critica la Lega che arriva a chiedersi se ci sia stato in città un “colpo di stato”, perché come lamentano da tempo mancherebbe trasparenza da parte della maggioranza, trasparenza che era però il loro cavallo di battaglia in campagna elettorale. “Non abbiamo visto né il piano triennale delle opere pubbliche – spiegano – né quello delle alienazioni”.

Per Lbc però era fondamentale approvare in questo momento il Bilancio per garantire i servizi già predisposti alla città e non bloccare gli appalti.