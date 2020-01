Latina, Aramini risolve il “giallo” di piazza del Popolo

Prato giallo in piazza del Popolo a Latina. Roba da sgranare gli occhi a fronte del rifacimento in corso del giardino centrale. Sembra già secco, ma non lo è. Nel tranello botanico ci è cascata anche la consigliera di Lbc Marina Aramini che si è subito affrettata a prendere informazioni nell’ufficio preposto.

“Si tratta – spiega la consigliera di maggioranza in un post utile a prevenire polemiche – prato speciale… di Zoysia Japonica. Un prato a bassa manutenzione ancora poco conosciuto in Italia. In inverno diventa giallo ma durante la stagione calda o molto calda è verde e poco esigente di acqua, contribuendo anche ad un risparmio idrico”.

Dunque, una soluzione “foto-cromatica” per l’area verde, a questo punto verde-gialla, di piazza del Popolo. “Sarà stata una buona scelta?”, domanda Aramini. “Lo vedremo”, risponde.

