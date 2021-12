Latina Basket, bella vittoria contro Fabriano

Una gara giocata a ritmo alto dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket quella contro Fabriano, avversario che, nonostante le assenze e gli infortuni, ha dimostrato una grande forza di volontà lottando fino alla fine con grande veemenza. Anche in questo caso il successo dei nerazzurri, il terzo consecutivo, è figlio di una buona prova di squadra e della capacità di non perdere la concentrazione fino al termine del match. Sugli scudi uno stratosferico Aka Fall che con 31 punti realizzati (14/20 nel tiro da 2, 3/4 ai liberi) di cui 2 schiacciate, 10 rimbalzi conquistati, 2 stoppate e 2 assist ha raggiunto 40 di valutazione. Altro dato significativo i 10 assist distribuiti da Capitan Passera ai compagni. In doppia cifra anche Henderson, Lautier e Veronesi.

Queste le parole nel dopo gara di Coach Gramenzi:

«Affrontare questo tipo di partita con un avversario che viene da un momento particolare, visti gli infortuni e le assenze, non è stato facile, sia per la tranquillità degli avversari, che hanno realizzato molto, sono stati bravi, non hanno mollato e meritano i complimenti, ma da parte nostra siamo stati bravi a mantenere il ritmo alto, soprattutto nel terzo quarto, quando abbiamo incrementato il vantaggio. Siamo stati, invece, meno bravi in alcuni momenti, quando abbiamo forzato le conclusioni e permesso agli avversari di trovare punti più facili. Questi sono i due aspetti di questa partita, poi la volevamo vincere a ogni costo, e questa era la cosa più importante: vincere la partita. Abbiamo rotato tutti, tenendo un po’ più a riposo giocatori che fino a oggi avevano giocato molti più minuti, come Henderson, proprio perché poteva essere il momento più giusto per dargli qualche minuto di riposo, in previsione almeno della prossima sfida prima della sosta. Inoltre, i ragazzi più giovani, nell’ultima partita erano andati tutti bene ed era giusto dare più minuti a loro».

Benacquista Latina: Durante 6, Lautier 10, Passera 5, Veronesi 11, Mouaha 6, Henderson 15, Bozzetto, Radonjic 7, Fall 31, Ambrosin.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 56% (27/48), tiri da 3 32% (8/25), tiri liberi 81% (13/16)

Fabriano Basket: Benetti 11, Smith 15, Baldassarre 23, Onesta n.e., Re 6, Caloia, Matrone 3, Gulini 3, Marulli 10, Thioune 6.

Coach Pansa. Vice Ciarpella. Vice Bruno.

Tiri da 2 54% (21/39), tiri da 3 35% (6/17), tiri liberi 74% (17/23)

La Benacquista comunica inoltre che che, su richiesta della Stella Azzurra Roma, la partita valida per la 12^ giornata del Campionato di Serie A2, originariamente in programma per domenica 19 dicembre alle ore 18:00 al Palasport di Frosinone, è stata posticipata a lunedì 20 dicembre alle ore 20:30 sullo stesso campo.