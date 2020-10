Latina Basket, c’è tanta fiducia dopo l’esordio in preseason a Roma

Era un po’ il momento che tutti i tifosi della Benacquista Assicurazioni Latina Basket stavano attendendo. Ovvero quello della prima amichevole in vista della ripartenza verso la stagione 2020-2021. Un periodo chiaramente condizionato da quanto successo con l’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha di fatto prima sospeso e poi concluso la scorsa stagione, e indubbiamente potrebbe condizionare anche quella che sta per prendere il via tra qualche settimana.

L’amichevole che Latina ha disputato contro la Stella Azzurra Roma, oltre che il primo passo in questa preseason, si può considerare anche una sorta di scontro anticipato rispetto a quelle che saranno le due sfide di campionato. Infatti, Stella Azzurra Roma e Latina Basket prenderanno parte al medesimo girone, quello Rosso, della Serie A Old Wild West e, di conseguenza, si dovranno sfidare per ben due volte nel corso della stagione.

Latina e la voglia di fare il grande salto

È un po’ quello che sperano non solamente i tifosi, ma anche chiaramente quello per cui lavora la dirigenza. Provare a migliorarsi in maniera costante e ambire a traguardi importanti è sicuramente il mantra che accompagna società e giocatori. I tifosi, invece, dal canto loro, possono sognare e magari, i più sicuri e ottimisti, anche provare a scommettere sul grande salto del Latina nel corso della prossima stagione.

Una sconfitta contro la Stella Azzurra, ma tanti segnali positivi

La voglia di non mollare. Questo è uno dei principali aspetti che si sono potuti ammirare nel primo scrimmage che è stato organizzato in questo percorso pre-stagionale. Una trasferta sul campo della Stella Azzurra Roma geograficamente non impegnativa, ma chiaramente un ottimo test dal punto di vista sportivo.

E non solo per via del fatto che la Stella Azzurra sarà una delle avversarie che Latina dovrà affrontare nel Girone Rosso. Infatti, la compagine della capitale è una squadra in cui giocano tanti giovani talenti e che può mettere in difficoltà ogni avversario grazie al suo atletismo dilagante.

Ottimo inizio, provando anche la fuga al termine della prima frazione di gioco, Latina è stata poi raggiunta all’intervallo da parte dei padroni di casa. Con un margine risicato le due squadre si sono affacciate al secondo tempo, che ha visto nel terzo parziale un netto predominio della Stella Azzurra Roma. Sotto di sette punti, con rotazioni estremamente limitate all’osso e senza due giocatori importanti come Baldasso e Bisconti, ecco che Latina è stata brava a non mollare a recuperare fino a perdere di un solo punto, 70-69 il risultato finale.