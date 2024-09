Latina Basket ko all’esordio in casa del Chieti

Esordio difficile per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sconfitta 87-68 sul campo di Chieti nella prima gara ufficiale della stagione. Il team nerazzurro non ha espresso il suo pieno potenziale e dovrà lavorare intensamente per prepararsi alla prossima sfida. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 ottobre alle 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina, dove affronterà la NPC Rieti nella seconda giornata di campionato.

CHIETI – LATINA BASKET 87-68

Chieti Basket 1974: Bianco, Bechi 16, Maiga 3, Tommasini 2, Hadzic 15, Sinagra 13, Vettori 23, Van Ounsem 11, La Storia n.e., Del Sole 1, Serafini 3. Coach Lardo, vice Garri

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Caffaro 12, Amo n.e., Giancarli, Mennella 3, Baldasso 21, Merletto 7, Zappone n.e., Paci 5, Rossi 14, Tarozzi n.e., Guastamacchia 6, Tomcic. Coach Origlio, vice Trimboli.