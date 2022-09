Latina Basket, parte la campagna abbonamenti 2022/23

È iniziata la campagna abbonamenti 2022/2023 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, militante nel campionato italiano di Serie A2.

Abbonarsi è il solo modo per avere la certezza assistere a tutte le 16 partite casalinghe della regular season (compresa “fase a orologio”) della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e consentirà anche procedure di accesso più rapide al PalaBianchini.

I Giovani Leoni, gli Atleti Tesserati e i Ragazzi Under 18, avranno a loro esclusiva disposizione il settore Curva anche se potranno comunque acquistare l’abbonamento in tribuna, a prezzo ridotto e dedicato a loro.

Sono stati previste formule speciali per nuclei familiari, universitari, over 65, under 25 e forze dell’ordine.

La Società ha confermato l’abbonamento Sostenitore Silver/Gold per dare la possibilità anche agli abbonati di sostenere la squadra in questa nuova avventura nella seconda serie nazionale, riservando loro particolari agevolazioni.

La campagna abbonamenti chiuderà domenica 23 ottobre, in occasione della seconda partita casalinga dei nerazzurri.

Gli abbonamenti potranno essere prenotati online e acquistati su Vivaticket.

Apertura straordinaria del botteghino del PalaBianchini nella giornata di oggi alle ore 16:30, in occasione della partita amichevole in programma con la Stella Azzurra Roma con palla a due alle ore 17:00.