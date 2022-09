Aprilia, discarica: ricorso del Comune contro il Commissario

L’amministrazione comunale di Aprilia ha presentato ricorso al Tar avverso gli atti del decreto del 16 giugno 2022 del commissario ad acta Bonsignore Illuminato, circa l’individuazione ad Aprilia di un sito nel territorio comunale per la localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Secondo il Comune di Aprilia l’individuazione del luogo è “illegittima anzitutto perché l’area è interessata da fattori che la rendono non idonea ad ospitare una discarica”.

Tra gli elementi che impediscono la formazione di un centro di smaltimento dei rifiuti, ci sono: abitazioni, la presenza di una scuola nel vicino quartiere Montarelli e la presenza dell’oleodotto Gaeta-Pomezia. Inoltre l’area si trova a ridosso di una zona ad alta vocazione agricola.

:“Alla luce di quanto abbiamo esaminato non comprendiamo le ragioni ed i criteri di scelta da parte del commissario, ci pare incredibile che un territorio particolare, come questo preso in esame, possa ospitare un impianto di trattamento rifiuti” “Aprilia su questo terreno ha già dato” ha commentato il sindaco di Aprilia Antonio Terra contestualmente alla presentazione del ricorso al Tar.

:”Infine attuando la nuova legge della Regione Lazio sulla gestione del ciclo dei rifiuti – conclude il primo cittadino – mi auguro che la Conferenza dei sindaci vada avanti in maniera spedita verso la costruzione dei cosiddetti Egato e, all’interno di questo nuovo quadro normativo, si individuino con criteri adeguati gli impianti da realizzare”.