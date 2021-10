Latina Basket, sconfitta casalinga con Chiusi

Una partita difficile per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che sul parquet del PalaBianchini è costretta a cedere il passo a Chiusi sul risultato finale di 70-79.

Equilibrio nei primi due quarti di gara con i nerazzurri pronti a tenere testa alla formazione partita a ritmo alto e con percentuali importanti nel tiro dalla lunga distanza. Nella ripresa i nerazzurri non sono riusciti a reagire al sistema di gioco degli avversari e il match si è concluso con la vittoria degli ospiti. Queste le parole di Coach Gramenzi al termine della sfida: «Partita sicuramente difficile, e lo sapevamo, lo è stata ancora di più in campo. Abbiamo subito gli avversari dal punto di vista del “gioco sporco”, a mio avviso è stato permesso loro moltissimo, e questo ci ha innervosito e portato fuori dalla partita. In ogni caso, dobbiamo imparare a non subire queste situazioni, ma a reagire continuando a giocare a pallacanestro, anche se capisco che non è facile, nel momento in cui non viene permesso. Bravi gli avversari a utilizzare questo sistema, oltre ad aver giocato bene in alcune occasioni. Noi non abbiamo giocato come durante le altre partite, ma, secondo me, molto innervositi dal tipo di gioco permesso all’avversario»