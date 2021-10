Volley Sabaudia, l’Opus lotta ma cede all’Aversa

L’Opus Sabaudia lotta per tre set ma cede all’Ismea Aversa nel match valido per la seconda giornata del campionato di serie A3. La formazione pontina, dopo la vittoria al debutto stagionale in casa del Marigliano, davanti al pubblico del PalaVitaletti di Sabaudia ha costretto gli avversari alla partita perfetta, rischiando anche di riaprire il match nel secondo set. Alla luce di questo risultato l’Opus Sabaudia resta ferma a tre punti mentre la formazione campana è in vetta a punteggio pieno. “Non sono queste le partite da vincere per noi anche se dispiace e c’è la consapevolezza che dovremo continuare a lavorare molto per migliorare ancora” spiega Lino Capriglione, vicepresidente del club pontino.

“Con squadre come questa ogni piccolo errore lo paghi caro, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile ma abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere il secondo set ma i nostri avversari hanno sbagliato pochissimo – chiarisce coach Mauro Budani – Il nostro gioco è stato discreto a tratti, ora dobbiamo imparare dagli errori che abbiamo commesso e soprattutto limitare questo numero degli errori che abbiamo commesso. Cosa non mi è piaciuto? Preferisco riflettere e parlarne direttamente alla squadra. La gestione del secondo set, soprattutto di testa, mi è piaciuta molto e sicuramente possiamo ripartire da questo”.