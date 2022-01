Latina Basket, un buon match macchiato dalla sconfitta all’overtime

La Latina Basket torna a giocare, dopo una lunga sosta. Dallo scorso 20 dicembre, quando i nerazzurri avevano conquistato un bel successo sul campo della Stella Azzurra, è trascorso più di un mese e la formazione pontina è arrivata alla sfida con Chiusi con l’ausilio di un solo giocatore americano, avendo esercitato l’opzione di rescissione del contratto con Lautier e, per regolamento, non potendo utilizzare in questa partita il neo-acquisto Jackson. Nonostante la prima parte di gara non giocata al massimo delle proprie potenzialità, Latina ha avuto una buona reazione e nella seconda metà del match è riuscita a ribaltare la situazione in proprio favore. Chiusi non è rimasta a guardare e si è arrivati all’overtime. A 54″ dal termine del supplementare, sul punteggio di 87 pari, c’è stato l’infortunio di Fall, cui è seguita una sospensione di diversi minuti, ma alla ripresa del gioco è stata la squadra di casa a spuntarla sul risultato finale di 89-87. Ottima la prova di Terry Henderson che con i suoi 30 punti personali è stato il miglior marcatore della partita.

Dalla sala stampa, sono arrivate le parole di Coach Gramenzi:

“Peccato, peccato davvero perché era una partita che avremmo potuto vincere, nonostante giocassimo con un solo straniero. Abbiamo sicuramente commesso molti errori nei primi due quarti di gara, tante palle perse e tanti secondi tiri concessi. Abbiamo subito troppo i nostri avversari e, per quanto ci riguarda, l’incostanza di Mouaha è stato un altro fattore determinante. Anche se abbiamo avuto una buona reazione nella seconda parte, nei momenti importanti della partita avremmo dovuto essere più incisivi, per evitare di arrivare a un finale di gara e a un supplementare, dove sono gli episodi a determinare il risultato. Partite come questa devono essere affrontate da tutti con quel qualcosa in più, e stasera non tutti lo hanno fatto”.

I TABELLINI

Benacquista Latina Basket: Durante 3, Passera 2, Veronesi 10, Mouaha 4, Henderson 30, Bozzetto 3, Radonjic 17, Tarozzi n.e., Fall 18, Ambrosin n.e.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 53% (21/40), tiri da 3 39% (12/31), tiri liberi 75% (9/12)

San Giobbe Chiusi: Fratto, Musso 16, Biancotto 3, Medford 22, Braccagni n.e., Maganza 4, Pollone 10, Wilson 18, Raffaelli 5, Possamai n.e., Ancellotti 11.

Coach Bassi. Assistenti Fabrizi e Civinini.

Tiri da 2 47% (27/57), tiri da 3 36% (8/22), tiri liberi 65% (11/17)