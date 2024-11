Latina, bomba carta fatta esplodere sul tettuccio di un’auto

Una forte esplosione è stata avvertita nella tarda serata di ieri in pieno centro a Latina. Immediato l’intervento dei carabinieri, intervenuti dopo le tante chiamate di allarme giunte al 112. Le forze dell’ordine hanno constatato che si trattasse di una bomba carta fatta esplodere sul tettuccio di una Golf station wagon che è rimasta lesionata in modo pesante mentre era parcheggiata nella centralissima via Manzoni, una delle traverse di viale Petrarca. Sul fatto sono iniziate immediatamente le indagini da parte dei Carabinieri di Latina.