Latina, Boscaglia: “Reagire per ritrovare la nostra identità”

Roberto Boscaglia, tecnico del Latina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Picerno. Dopo due sconfitte consecutive, l’allenatore ha analizzato il momento della squadra, evidenziando l’importanza di una pronta reazione per ritrovare il cammino giusto.

La reazione dopo due sconfitte

“Il Latina sta, ma dobbiamo reagire. Le ultime due partite non sono state buone: la prima può anche starci dopo una serie di risultati positivi, ma la seconda è stata una gara sbagliata. Abbiamo lavorato sodo in settimana per rimetterci in carreggiata, sia sul piano dei punti che delle prestazioni. A Trapani è mancato tutto, quindi dobbiamo tornare a essere concentrati, aggressivi e determinati. Ogni avversario è tosto, e anche il Picerno ha giocatori esperti di categoria. Serve affrontare questa gara nel miglior modo possibile.”

Durante la settimana, il capitano Di Livio ha fatto appello all’orgoglio del gruppo. Su questo punto, Boscaglia ha aggiunto: “Abbiamo parlato con la squadra per capire le sensazioni in campo. Le risposte avute ci hanno confermato alcune cose, ma lavoriamo su dati oggettivi e cerchiamo di andare a fondo per comprendere i perché di certe prestazioni. Dopo le prime quattro gare positive, che includevano anche la sconfitta con il Monopoli, la squadra ha sbagliato col Crotone, perdendo alcune certezze. A Trapani abbiamo iniziato bene, ma gli errori li abbiamo pagati caro. Ora dobbiamo tornare solidi, mantenendo ciò che di buono c’era prima del Crotone e migliorando sotto porta.”

Per la gara contro il Picerno non saranno disponibili Mastroianni, squalificato, e Cortinovis, fermato da problemi fisici. “Cortinovis ha avuto una visita di controllo e non sarà della partita. Ha fatto poco in settimana, ma sul suo recupero parleranno i medici. A parte lui e Mastroianni, abbiamo recuperato tutti, compreso Evone, che aveva avuto un piccolo problema in settimana.”

Boscaglia ha elogiato due giocatori chiave, Petermann e Ndoye, pur sottolineando l’importanza dell’intero gruppo: “Sono due giocatori fondamentali per struttura fisica, tecnica ed equilibrio in mezzo al campo. Però non abbiamo mai avuto modo di schierarli insieme a causa di squalifiche. Entrambi sono importanti, ma contiamo su tutto il gruppo, che sta cercando di dare il massimo.”

Futuro e mercato

Infine, l’allenatore ha risposto alle domande sul mercato: “Al momento il nostro obiettivo è concentrarci sulle prossime quattro partite. Il mercato è un discorso che il direttore sta già affrontando e a gennaio valuteremo gli interventi necessari. Ora, però, dobbiamo pensare a fare il massimo con i giocatori a disposizione, che non sono quelli delle ultime due partite ma quelli delle prime quattro. Non possiamo disperdere energie.”