Arriva l’anticipo per il Latina Calcio 1932, nella ottava giornata del campionato di serie D girone G con la trasferta in Sardegna per la sfida contro il Sassari Latte Dolce.

Stamane è arrivato in via ufficiale il rinvio della gara di 23 dicembre contro l’Arzachena che avrebbe segnato la conclusione dell’anno per i nerazzurri e lo stop del campionato per le feste di Natale.

Con la gara di domani, invece, il Latina affronterà l’ultima partita del 2020 e poi la ripresa ci sarà il 6 gennaio 2021.

Alla vigilia della partita mister Scudieri si è detto particolarmente orgoglioso per il percorso del suo Latina Calcio 1932.

“Affrontiamo l’ultima sfida dell’anno 2020 con il morale alle stelle e con tanto entusiasmo per ciò che siamo riusciti a fare fino ad oggi – ha detto il mister – Siamo orgogliosi del nostro cammino, ma siamo anche consapevoli che non abbiamo fatto niente, in quanto il nostro è stato, per le tante partite rinviate, solo un buon inizio. Sono sicuro che da domani in poi la nostra strada sarà difficile ed in salita in quanto tutti cercheranno di fermarci perché hanno acquisito tutta la consapevolezza del nostro valore. Domani incontriamo una delle squadre che all’inizio del campionato è stata indicata tra le favorite della vittoria finale. È una squadra di qualità, con ottime individualità ed una società modello che ambisce alla conquista della vittoria finale e la promozione in lega pro. Sarà comunque una partita bellissima tra due squadre ben organizzate e noi faremo di tutto per essere all’altezza dei nostri avversari. Anche noi in queste settimane abbiamo sofferto per alcuni risentimenti muscolari, ma i ragazzi sono pronti a scendere in campo con determinazione e spirito combattivo per un risultato positivo”.

La partita di domani 19 dicembre si giocherà sul Campo Comunale “Basilio Canu” di Sennori e sarà trasmessa in diretta gratuitamente a partire dalle 14.15 sui profili social del Latina Calcio 1932.