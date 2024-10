Latina, Boscaglia si presenta: “Qui per un progetto a lungo termine”

Alla vigilia della sfida tra Latina e Monopoli, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Now, è stato presentato ai microfoni dei giornalisti il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, dal presidente Antonio Terracciano e dal direttore sportivo Patti.

Terracciano ha aperto la conferenza dichiarando: “È un piacere avervi qui. Noi ci vediamo poco perché non amo stare davanti alle telecamere; preferisco lavorare e cercare di costruire per portare risultati. Siamo onorati di avere Boscaglia con noi, un allenatore importante. Qualche tempo fa non ci pensavamo nemmeno. Possiamo dire con convinzione di aver fatto una scelta significativa. Ha sposato le nostre ambizioni e siamo convinti che faremo un bel percorso. Da parte nostra non mancherà l’impegno che abbiamo messo in atto negli ultimi sette anni.”

Quando gli è stato chiesto come abbiano convinto Boscaglia a unirsi al Latina, Terracciano ha risposto: “Ci sono stati dei momenti di critica, ma abbiamo lavorato tanto con il DS analizzando tutti i nomi disponibili. Stringendo la rosa, Boscaglia è stato uno degli ultimi nomi messi sul tavolo, perché pensavamo non venisse, come successo per altri allenatori. Restando in attesa, ci seguiva e ha manifestato un forte interesse per venire qui da noi. Ritiene che Latina sia una piazza in cui si possa costruire qualcosa.

“Sulla situazione con Padalino, ha spiegato: “Abbiamo ragionato molto; posso dire che è stato un matrimonio che non è nato per mille motivi. Abbiamo provato a vedere se queste sfumature cambiavano, ma messe una vicino all’altra non funzionavano. È stata quasi una separazione consensuale, nel rispetto di tutti.

“Riguardo alle critiche della piazza, Terracciano ha affermato: “Fino alla fine abbiamo cercato di fare bene e non abbiamo lavorato preventivamente per il nuovo allenatore. Non comunicare con la piazza significa creare situazioni assurde. Tutte cose che non corrispondono al vero. Non faccio promesse da marinaio; si poteva sicuramente rassicurarli per evitare errori, anche se non sono definibili tali. Vorrei evitare chiacchiere e malintesi; alla fine contano i risultati. Abbiamo preso il meglio come allenatore ad oggi e non voglio mancare di rispetto né sentirmi superiore a nessuno per portare risultati a tutta la città.”

Boscaglia ha poi preso la parola: “Che effetto le fa essere il nuovo allenatore? Ringrazio presidente e DS per avermi scelto. Latina è sempre stato un campo ostico da avversario e rappresenta una squadra importante. Voglio programmare qualcosa di significativo per il futuro.”Riguardo al prossimo step per la squadra, ha detto: “Intanto dobbiamo confermare quanto fatto a Catania; è una squadra che è sembrata sempre unita anche nei momenti di difficoltà. Dobbiamo inserire nuove dinamiche non solo di gioco; è una squadra con buone potenzialità nonostante qualche difficoltà e l’assenza di alcuni giocatori.”Sui rinforzi richiesti, Boscaglia ha affermato: “Nel momento in cui l’ho chiesto, il presidente mi ha anticipato che manca qualcosa. A gennaio ne parleremo insieme; ho avuto delle garanzie tecniche.”

Per quanto riguarda il modulo, ha spiegato: “Ho iniziato un progetto con la squadra che ha poco a che vedere con i moduli; rappresenta una nuova via per il calcio oggi. Non è un modo di lavorare quello di parlare solo di modulo.”

In merito alla sfida col Monopoli, ha commentato: “Incontriamo una squadra forte che sa ciò che vuole; ha grande conoscenza della categoria e mi aspetto una partita difficile ma anche importante. Dobbiamo fare una partita perfetta.”Boscaglia ha concluso parlando delle sue impressioni sulla squadra: “Quando si sta fuori nel nostro mestiere non bisogna mai stare fermi; ho trovato una squadra volenterosa con i presupposti per fare bene.”Infine, riguardo ai giocatori conosciuti, ha detto: “Conoscevo Petermann, Ndoj e Marenco che ho allenato; ho affrontato quasi tutti gli altri tranne qualche giovane. Non sono qui per restare 5 o 6 mesi; ho sempre avuto contratti pluriennali e sono qui per un progetto a lungo termine.”

A proposito delle critiche ricevute in passato dai tifosi, Boscaglia ha risposto: “È stata una bugia; c’è stato un problema con un mio collaboratore, ma sono stato apprezzato dai tifosi per essermi scusato. Non ho mai avuto problemi con i tifosi; anzi, ho portato loro dell’acqua per scusarmi.

“Infine, riguardo agli indisponibili, ha confermato: “Ci sono tutti tranne quelli già noti (Capanni, Scravaglieri, Mastroianni e Cortinovis); Cittadino sarà convocato domani.”

Patti ha concluso l’incontro dicendo: “Da catanese è stato un momento particolare affermarsi lì? Come cambierà la squadra con Boscaglia? Per la situazione che vivevamo era importante; forse c’è anche un piccolo dispiacere essendo di Catania ma sono felicissimo. Il mister ha uno standard alto per la categoria ed è uno stimolo per noi per fare bene. Il futuro è ancora lontano; dobbiamo concentrarci sul presente.”