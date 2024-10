Latina, botte alla compagna mentre passeggiano al lido: allontanato

Stavano passeggiando sul lungomare di Latina quando hanno cominciato a litigare. Una lite che è sfociata in violenza quando improvvisamente un giovane del capoluogo, ha sferrato un pugno in viso alla sua compagna. Il tutto di fronte agli occhi di numerosi passanti che hanno immediatamente allertato la sala operativa dei carabinieri.

Come riportato dell’edizione odierna di Latina Oggi, per la ragazza si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza mentre lui è stato rintracciato poco lontano dall’accaduto da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo ha denunciato in stato di libertà per maltrattamenti.

D’accordo con la Procura, il ragazzo è stato raggiunto da un provvedimento urgente di allontanamento dalla casa familiare dove conviveva assieme alla vittima.