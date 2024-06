Latina, botte dopo l’incidente: stretta sull’aggressore

La Polizia Locale sta restringendo il cerchio attorno al pirata della strada che venerdì pomeriggio è riuscito a dileguarsi in scooter dopo aver brutalmente aggredito un giovane, colpendolo alla testa con il proprio casco, a seguito di un piccolo incidente stradale nella zona di piazzale Prampolini, nel centro di Latina.

Come riportato da Latina Oggi, il giovane, in monopattino, era stato investito dallo scooter. Mentre i medici hanno escluso gravi conseguenze per la vittima, gli agenti hanno avviato riscontri investigativi grazie alle testimonianze raccolte. Gli accertamenti iniziali hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente e dell’aggressione.

Il pirata della strada ha colpito il giovane con il casco facendolo svenire, poi si è dileguato prima che i passanti potessero annotare la targa. La Polizia Locale, intervenuta immediatamente, ha raccolto descrizioni dettagliate del fuggitivo e del suo mezzo, inclusi alcuni tatuaggi distintivi. Nella giornata di ieri, gli specialisti dell’infortunistica stradale hanno avviato l’analisi dei filmati di videosorveglianza, restringendo il campo su una serie di mezzi sospetti. L’indagine sta progredendo rapidamente, con l’aspettativa di chiudere il caso a breve. La dinamica dell’incidente tra scooter e monopattino è stata chiarita sulla base dei primi riscontri effettuati.