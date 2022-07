Terracina, dramma sulla Migliara 58: investita e uccisa un’altra podista

Investimento mortale lungo la Migliara 58 nel comune di Terracina. Muore davanti agli occhi del marito una donna di 55 anni, che faceva jogging. Matilde Masini, questo il nome della vittima, stava correndo sul lato destro della strada, in compagnia dei marito in bicicletta, quando alle spalle è sopraggiunta un’auto che ha travolto la donna, sfiorando l’uomo.

E’ stato proprio, medico di professione, a prestate i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. E’ atterrata anche un’ eliambulanza, ma tutto si è rivelato inutile.

Illesa e sotto shock la conducente dell’auto, una donna di 34 anni. Rilievi della Polstrada. Una vacanza finita in tragedia, moglie e marito, entrambi romani, alloggiavano in residente nei pressi del luogo dell’incidente.

Analogo dramma all’alba del 29 maggio scorso a Cori, quando una donna di 47 anni venne travolta in Via Madonna delle Grazie, che fuggì, ma il conducente del posto venne incastrato dalle telecamere di video sorveglianza. La donna purtroppo morì dopo alcuni giorni in ospedale.