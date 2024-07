Latina, cade un albero sull’Appia: tragedia sfiorata

Poteva avere conseguenze ben più gravi il crollo improvviso di uno dei pini che costeggia l’Appia nel tratto compreso tra le Migliare 40 e 41 tra Borgo Faiti e Tor Tre Ponti.

Fortunatamente nessun automobilista si trovava a passare di lì in quell’istante, l’albero una volta caduto ha invaso completamente entrambe le corsie di marcia causando non pochi disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina che hanno lavorato per ore e ore per rimuove l’imponente arbusto. Per la gestione del traffico si è reso necessario anche l’intervento della Polizia.