Dopo il crollo di alcuni calcinacci di grandi dimensioni che si è verificato ieri sera dal palazzo Porfiri, nella zona dei pub a Latina, il sindaco Matilde Celentano ha emesso due ordinanze. In una si intima alla società proprietaria dell’edificio di provvedere alla messa in sicurezza entro dieci giorni. Nell’altra si modifica la viabilità della zona per motivi di sicurezza. Questo quanto deciso:

La chiusura temporanea di Via Neghelli avrà luogo dall’incrocio di Via Lago Ascianghi verso Viale XVIII Dicembre fino all’altezza del passaggio pedonale di accesso all’area di sosta (fronte civico n. 44). Sarà interdetta una porzione del parcheggio di Via Neghelli (fronte civico n. 44), lato ex Palazzo Porfiri.

La chiusura riguarderà sia la carreggiata sia il marciapiede adiacente allo stabile denominato “ex Palazzo Porfiri”. I pedoni potranno percorrere il marciapiede lato numeri civici pari.