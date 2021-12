Latina Calcio 1932-Palermo, ultimo match 2021: sconti per la tifoseria

Mercoledì 22 dicembre alle 18 il Latina Calcio 1932 sarà di nuovo allo stadio Francioni in casa per l’ultima partita del 2021 e prima gara di ritorno contro il Palermo. Per la gara con i siciliani sarà ancora valida la promozione “Ora più che mai tutti allo Stadio”. La tifoseria di casa potrà accedere ai settori curva locali e gradinata del Francioni a prezzo scontato. Sconto anche per gli under 14 che potranno entrare allo stadio con il biglietto ad un euro (oltre i costi di prevendita) accompagnati da un adulto pagante. I tifosi della curva, invece, accederanno al settore con il prezzo promozionale di 8 euro e in gradinata a 12 euro.

Allo stadio si accede solo se in possesso di super greenpass (vaccinazione) ed è obbligatorio indossare la mascherina di protezione e mantenere il distanziamento sociale di metri uno.

I biglietti già possono essere acquistati online sul portale di Ciaotickets ed anche presso i punti vendita Ciaotickets della provincia di Latina.

Questi i prezzi praticati per la gara divisi per settore:

Tribuna Vip € 40,00, ridotto donne ed over 65 € 35,00, ridotto under 14 € 1,00;

Tribuna Centrale € 25,00, ridotto donne ed over 65 € 22,00, ridotto under 14 € 1,00;

Tribuna laterale A e B € 20,00, ridotto donne ed over 65 € 17,00, ridotto under 14 € 1,00;

Gradinata € 12,00, ridotto under 14 € 1,00;

Curva Nord (Locali) € 8,00, ridotto under 14 € 1,00;

Curva Sud (Ospiti) € 12,00 biglietto unico e senza riduzioni.

Ad i prezzi indicati andrà aggiunto il diritto di prevendita per tutte le tipologie di biglietto di euro 1,50. Gli under 14 potranno acquistare il tagliando solo in presenza di un adulto accompagnatore pagante. Al botteghino dello stadio Francioni, invece, l’acquisto è previsto con i seguenti orari:

lunedì 20 dicembre 16-20

martedì 21 dicembre 16-20

mercoledì 22 dicembre dalle 10 e fino alla fine del primo tempo.

Solo per la tifoseria ospiti l’acquisto dovrà essere effettuato esclusivamente online o presso i punti vendita Ciaotickets e pertanto non saranno emessi biglietti presso i botteghini del Francioni. I possessori di acquisto online dovranno stampare il biglietto elettronico per il suo utilizzo con i tornelli di accesso. Le prevendite Ciaotickets potranno essere consultate al seguente indirizzo: https://www.ciaotickets.com/punti-vendita