Latina, serve una prova d’orgoglio per rinviare la festa del Catanzaro

Prima giornata utile per verdetti di campionato, dalla testa alla coda nel girone C di Lega Pro. Bari pronto ad esultare per la Serie B, Vibonese ad un passo dalla retrocessione in Serie D.

Responsi che si avranno domani al termine della 35esima giornata di campionato, la quart’ultima della stagione regolare. Riflettori su Latina – Bari, ore 17.30, accompagnata da una settimana di grande attesta nel capoluogo pugliese, da cui partiranno oltre 2000 tifosi biancorossi, cui la società pontina ha riservato oltre ai settori ospiti, anche la tribuna laterale B.

Il Latina cercherà di sbarrare la strada al Bari, visto che la miseria di 3 punti raccolti nelle ultime sette gare ha spinto i nerazzurri fuori dalla zona play off. Non sarà certo facile, i momenti sono diametralmente opposti. Molto dipenderà dalle sorti di Catanzaro – Monterosi, che si giocherà invece alle 14.30.

Il risultato del Ceravolo segnerà quello del Francioni, perché se dovessero vincere i calabresi, i pugliesi, a + 10 in classifica, devono vincere per festeggiare, altrimenti dovranno rimandare tutto di sette giorni. Nel caso in cui però, il Monterosi dovesse fermare anche sul pari il Catanzaro, il Bari esulterebbe persino in caso di sconfitta. Del resto il Monterosi, decimo insieme al Latina, ma con un migliore attacco, ai play off ci pensa eccome e cercherà nelle quattro partite a disposizione, di dare fondo a tutte le energie pur di riuscire nell’obiettivo.

Sostanzialmente i pontini, devono fare conto sulle proprie forzando, tirando fuori la prova d’orgoglio, che manca ormai da troppo tempo.