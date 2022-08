Latina Calcio 1932 – Triestina: finisce 3-1 l’amichevole

Un Latina Calcio 1932 in grande forma ha fatto sua l’amichevole con i pari grado della Triestina. Il training match che si è svolto questa mattina al Francioni ad ingresso libero è terminato sul risultato di 3-1 per i nerazzurri. Il tecnico Daniele Di Donato ha schierato un classico 3-5-2 con Carissoni difensore centrale, mentre gli esterni sono Antonio Esposito e Teraschi. La coppia d’attacco è formata da Fabrizi e Rosseti. Un allenamento congiunto dai ritmi fin dalle prime battute, a testimonianza della buona organizzazione di entrambe le formazioni aiutate dalle condizioni perfette per giocare, con una temperatura (alle 10) ancora non proibitiva.

“Una vittoria di spessore, che serve a dare ulteriore fiducia alla squadra in vista dell’inizio delle partite ufficiali”, dicono dalla società nerazzurra.”

Latina Calcio 1932: Cardinali (16’ st Tonti), Esposito Ant. (16’ st Di Mino), Giorgini, Amadio (16’ st Bordin), Di Livio, Rosseti (38’ st Bersaglia), Barberini (16’ st Sannipoli), Carissoni (16’ st Cortinovis), Esposito And. (16’ st Celli), Fabrizi (1’ st Margiotta), Teraschi (42’ st Nori). A disp.: Vona. All.: Di Donato

U.S. Triestina 1918: Mastrantonio, Sabbione (9’ st Ghislandi), Sarzi Puttini (25’ st Rocchetti), Gori, Di Gennaro, Sottini (9’ st Rocchi), Furlan, Pezzella, Ganz, Petrelli, Lovisa (9’ st Felici). A disp.: Pozzi, Baldi, Pellacani, Crimi, Giannò, Adorante, Galliani. All.: Bonatti

Marcatori: 18’ pt Rosseti, 21’ pt Teraschi, 24’ pt Sabbione, 15’ st Margiotta