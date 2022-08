Avvio programma di screening oncologico a Ponza e Ventotene

I programmi di screening oncologico hanno la finalità di effettuare diagnosi precoce per individuare patologie neoplastiche prima che si manifestino attraverso sintomi o segni, in tutta la popolazione in età giudicata a rischio.

Nel mese di Settembre, sulle isole di Ponza e Ventotene, sarà attivo il programma di screening per il tumore della cervice uterina (Pap-test ogni eseguito tre anni alle donne nella fascia d’età 25 – 29 anni e un test HPV HR ogni cinque anni alle donne nella fascia d’età 30 – 64 anni) e del colon-retto (test per la ricerca del sangue occulto nelle feci da eseguire ogni 2 anni, a uomini e a donne nella fascia d’età 50-74 anni)

L’attività sarà svolta rispettivamente presso:

Isola di Ponza

dal 29 Agosto al 3 Settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

Isola di Ventotene

dal 15 al 17 Settembre, dal giovedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00;

Durante le giornate dedicate ci sarà inoltre la possibilità di programmare la mammografia per le donne in fascia screening (mammografia eseguita ogni due anni alle donne nella fascia d’età 50-69 anni, estesa anche alla fascia 70-74 anni su richiesta).

Vista l’importanza della prevenzione tutta la popolazione che rientra nei programmi per fasce d’età

è invitata a partecipare.

La Asl di Latina continua nell’impegno per garantire l’accessibilità ai programmi di prevenzione per assicurare equità nell’accesso e favorire l’adesione della popolazione del territorio.