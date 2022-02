Latina Calcio, importantissima vittoria in chiave playoff a Pagani

Il Latina reduce dallo 0-0 in casa contro il Taranto, espugna il Torre di Pagani. I nerazzurri rimontano il gol di vantaggio dei padroni di casa e portano a casa 3 punti importantissimi in chiave playoff.

Parte subito forte il Latina quando al 9′ Tessiore, su una palla in profondità a scavalcare la difesa, tenta il tiro al volo ma trova prontissimo Baiocco che devia in calcio d’angolo.

Al 19′ Carletti va ad un soffio dal gol, ma ancora Baiocco neutralizza il tiro dell’attaccante pontino.

Ripartenza della Paganese che al 20′ effettua un’ottima uscita dal basso imbucando tra le linee Tommasini, che calcia dalla trequarti e trova il gol del 1-0 battendo Cardinali.

Il Latina reagisce subito e al 33′ Ercolano effettua una percussione in area avversaria e viene atterrato, calcio di rigore per i nerazzurri. Va dal dischetto Carletti che con un rigore perfetto batte Baiocco.

Al 41′, sulle ali dell’entusiasmo, il Latina trova il 2-1 quando Giorgini effettua un cross dalla trequarti trovando Ercolano, che arriva da dietro, e di testa deposita il pallone alle spalle del portiere.

Le squadre vanno al riposo sul risultato di 1-2 per i nerazzurri.

Nel secondo tempo la Paganese prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma il Latina è attento e concede poco agli avversari, anzi i pontini sfiorano più volte di raddoppiare il vantaggio, ma solo un grande Baiocco impedisce un passivo più ampio. Dunque vittoria più che meritata del Latina, che si siede al tavolo per un posto in Serie B.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco, Konate(46′ Sbampato), De Santis(82′ Iannone), Celesia(75′ Scanagatta); Firenze, Cretella, Brogni(59′ Murolo), Martorelli, Tissone; Tommasini, Diop(59′ Castaldo).

A disp. Pellecchia, Avogadri, Del Regno.

All. Gianluca Grassadonia.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Giorgini, Celli, De Santis; Ercolano(74′ Teraschi), Di Livio(63′ Berberini), Amadio, Tessiore, Carissoni(68′ Sarzi Puttini); Sane(63′ Jefferson), Carletti(75’Rossi).

A disp. Ciammaruconi, Tonti, Rosseti, Atiagli, D’Aloia.

All. Daniele Di Donato.

MARCATORI: 20′ Tommasini(P), 33′ Carletti(L), 41′ Ercolano(L).

ARBITRO: Niccolò Turrini di Pisa

ASSISTENTI: Di maio di Molfetta – Palla di Catania.

QUARTO UFFICIALE: Tagliente di Arezzo

AMMONITI: Ercolano.

NOTE: Angoli 2-9. Rec. pt 3’, st 5’.