Sermoneta, Paola Moroni è il nuovo segretario comunale

Il Comune di Sermoneta ha il nuovo segretario comunale: si tratta di Paola Moroni, che prende il posto del Dottor Pasquale Loffredo il quale dallo scorso mese di dicembre è segretario generale del Comune di Cassino.

Paola Moroni, originaria di Cori, conosce bene il Comune di Sermoneta essendone già stata segretaria comunale per un anno, prima del trasferimento presso il municipio di Santa Teresa di Gallura e Bordigiadas in Sardegna. Nella sua pluriennale esperienza, la dottoressa Moroni ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di segretario nei Comuni di Piglio e di Paliano in provincia di Frosinone.

Con il trasferimento di Loffredo e il conseguente scioglimento della convenzione con il Comune di Maenza, è stato indetto l’avviso pubblico da cui è scaturita la nomina di Paola Moroni.

“Nel ringraziare il dottor Pasquale Loffredo per il prezioso lavoro svolto, a nome dell’Amministrazione comunale tutta dò il benvenuto a Paola Moroni, che torna a Sermoneta dopo tre anni: oltre a vantare un notevole bagaglio di esperienza – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – la dottoressa Moroni conosce bene la nostra macchina amministrativa. Svolgerà attività di coordinamento con gli uffici e di supporto giuridico legale. Auguri di buon lavoro”.